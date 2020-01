Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 07:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale la Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus simile a Sars scomparso dal dicembre scorso ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus trasmissibile da uomouomo l’organizzazione Mondiale della sanità ha convocato per domani un comitato di emergenza via libera della giunta delle immunità del Senato al processo a Salvini sulle ipotesi di accusa di sequestro di persona respinta la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere hanno votato contro i 5 senatori della Lega a favore 4 di Forza Italia e barbone di Fratelli d’Italia in caso di fare il regolamento del Senato fa prevalere i no e alla vigilia dell’avvio del processo di impeachment al senato è piccolo ... romadailynews

