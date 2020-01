Toscana, scossa di terremoto di magnitudo 3 (Di martedì 21 gennaio 2020) La Toscana trema: una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stato registrata dai sismografi il 21 gennaio 2020 alle 20:04:33. Numerosi i post sui social di gente preoccupata che aveva avvertito la scossa e cercava informazioni. Ecco qual è la situazione nella zona dopo la scossa di terremoto. Martedì, 21 gennaio 2020, alle 20:04:33 si è verificato un evento sismico di magnitudo 3 nella provincia di Pistoia. Secondo l’Istituto di geofisica e vulcanologia l’epicentro è stato a Cutigliano, frazione capoluogo del comune sparso di Abetone Cutigliano ma il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la Toscana. Le coordinate geografiche (lat, lon) del terremoto sono 44.12, 10.74 e l’ipocentro è stato localizzato a circa 11 chilometri di profondità. I residenti hanno parlato di una scossa ... bigodino

