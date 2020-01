Torre del Greco, minacciava la madre per avere soldi: arrestato un 22enne (Di martedì 21 gennaio 2020) Torre del Greco: 22enne con precedenti arrestato dalla Polizia, che lo ha trovato in stato di agitazione mentre minacciava la madre (la quale si era rifiutata di consegnargli del denaro). Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in un appartamento di via dei Bozzellai per una lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato nell’abitazione un giovane, in evidente stato di agitazione, il quale stava minacciando la madre che si era rifiutata di consegnargli del denaro. G. B., 22enne Torrese con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione. L'articolo Torre del Greco, minacciava la madre per avere soldi: arrestato un 22enne proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone 2anews

AzzurreFIGC : #Under19???? Prove di Europeo contro la Svezia????: convocate 20 #Azzurrine, prima chiamata per Pucci e Monnecchi ?? L… - FAI_delRoma : RT @Turismoromaweb: Il 26 Gennaio dalle 10:00 apertura straordinaria dei Cortili di Palazzo Madama, a cura dei volontari del @Fondoambiente… - fattidinapoli : Napoli: Torre del Greco, 22enne arrestato per storsione - -