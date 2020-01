Sondaggi, la Lega sfonda il 33% | Exploit anche per Fratelli d’Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli ultimi Sondaggi riconsegnano alla Lega di Salvini un quadro incoraggiante: il Carroccio sale al 33,2%, in aumento di 0,3 rispetto a sette giorni fa. Continua l’ascesa di Fratelli d’Italia (10,9). Male il Pd (18,2), risale il M5S che guadagna quasi mezzo punto Sono andati in onda ieri, nel telegiornale di Enrico Mentana su La7, … L'articolo Sondaggi, la Lega sfonda il 33% Exploit anche per Fratelli d’Italia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

