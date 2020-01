Sanremo 2020, ecco i cantanti della serata duetti: la lista completa (Di martedì 21 gennaio 2020) Nella giornata del 21 gennaio sono stati annunciate le coppie di cantanti per la serata dei duetti della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, che avrà luogo giovedì 30. Ai 24 campioni è stato chiesto di esibirsi in una canzone da loro giudicata rappresentativa della musica del nostro, specificando se saranno accompagnati da un ospite italiano o straniero. La lista dei duetti è la seguente: “Anastasio – Spalle al muro; Piero Pelù – Cuore matto; Elodie – Adesso tu con Aeham Ahmad; Elettra Lamborghini – Non succederà più, con Myss Keta; Giordana Angi – La nevicata del ’56; Diodato – 24 mila baci; Raphael Gualazzi – E se domani, con Simona Molinari; Francesco Gabbani – L’italiano; Alberto Urso – La voce del silenzio, con Ornella Vanoni; Marco Masini – Vacanze romane, con Arisa; Enrico Nigiotti – Ti ... notizie

