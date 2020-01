San Siro, Inter e Milan pronte a svelare i nuovi progetti (Di martedì 21 gennaio 2020) Nuovo incontro in Comune per Inter e Milan sul futuro del Meazza. Come riportato dal Corriere della Sera, oggi infatti i club presenteranno le novità nei progetti per il nuovo San Siro dopo gli ultimi vertici con Palazzo Marino. Il quadro emerso dall’ultimo incontro tra le società e il Comune era infatti quello di mantenere … L'articolo San Siro, Inter e Milan pronte a svelare i nuovi progetti calcioefinanza

