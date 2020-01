Mercato Juventus, clamoroso scambio col Milan: Emre Can in rossonero (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus vuole davvero mettere le mani su Gigio Donnarumma. Secondo ‘Telelombardia’ il club bianconero è passato già ai fatti proponendo uno scambio clamoroso al Milan. Ovvero Emre Can subito per il portiere classe ’99, che però si trasferirebbe a Torino solo a giugno. Lo scambio sarebbe alla pari, da 40 milioni di euro come valutazione. Mercato Juventus, Emre Can per Donnarumma Emre Can è ai margini della Juve targata Sarri, per questo motivo Paratici è da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione per il tedesco preso un anno e mezzo fa a costo zero dal Liverpool. Dall’altra parte il Milan ha ripreso in considerazione la vendita del suo big viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021. Leggi anche: Alex Telles Juventus, sprint bianconero: Paratici vuole portarlo in bianconero Difficoltà dovute ... juvedipendenza

