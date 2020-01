La lite tra parenti finisce a coltellate (Di martedì 21 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Per problemi di carattere familiare e personale, i due sono venuti alle mani, all'improvviso uno ha tirato fuori l'arma ferendo profondamente il braccio dell'altro, l'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio Vi erano dei dissidi in ambito familiare che covavano da tempo, problemi irrisolti che avevano fatto crescere il rancore fra due parenti. Poi il giorno del chiarimento dove tutto si è risolto in modo assolutamente inaspettato: uno ha tirato fuori un coltello e ha ferito l’altro rendendo necessario l’intervento dei carabinieri per sedare la furibonda aggressione e, la corsa in ospedale, per fermare la ferita, scongiurando il peggio. È successo a Ribera, in provincia di Agrigento, nel corso della serata di ieri. L’acceso litigio ha avuto come protagonisti due parenti del luogo, entrambi pregiudicati, di 46 e 39 anni. Per il 46enne, l’arresto con l’accusa ... ilgiornale

