Inter, terminate le visite mediche di Moses. Si attende l’ufficialità (Di martedì 21 gennaio 2020) Inter, terminate le visite mediche di Victor Moses. Ultimi dettagli da sistemare, poi è attesa solamente l’ufficialità del trasferimento Victor Moses, prossimo acquisto dell’Inter, ha terminato le visite mediche. Dopo il suo approdo a Milano, nella tarda serata di ieri, ha iniziato nelle prime ore del mattino i controlli per ottenere l’idoneità sportiva. Il giocatore, come fatto sapere Gianluca Di Marzio, ha lasciato l’Humanitas verso le 12.30. Gli agenti del classe ’90 stanno definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda il suo contratto. Una volta trovati si definirà il tutto e Moses diventerà ufficialmente un calciatore nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

