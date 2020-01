Il Napoli: “Una sfida lacrime e sudore, ma quelle azzurre sono urla liberatorie” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Al termine della partita vinta contro la Lazio al San Paolo, il Calcio Napoli ha pubblicato il suo commento al match sul sito. Naturalmente la gioia è grande per il passaggio del turno di Coppa Italia. Un gol del capitano e 95 minuti da Guerrieri. Il Napoli batte la Lazio per 1-0 e si qualifica in semifinale di Coppa Italia. E’ una notte di lotta, sofferenza ed emozioni struggenti. Una di quelle sfide “tears and sweat” per rievocare lo slogan bellico di Winston Churchill. lacrime e sudore, ma quelle azzurre alla fine sono urla liberatorie dopo un periodo di crepuscolo e una serata che improvvisamente si illumina di gioia. L’orizzonte si squarcia subito: Lorenzo salta mezza difesa laziale e sembra lui l’Aquila Olimpia che vola nel cielo di Fuorigrotta. Un “golazo” splendido che annuncia il trionfo. Ma ne passano pulsioni e sensazioni fino alla ... ilnapolista

CarloCalenda : Verso Napoli per presentare il libro di Claudio Scamardella “Le colpe del Sud”, finalmente una prospettiva di assun… - sechesi : La complessità dei problemi del Napoli è tale da rendere impossibile risolverli con una sola vittoria, ma… - carlaruocco1 : Bellissimo gesto del Maestro #Muti che ieri ha fatto visita ai ragazzi di #Nisida. Il Maestro si conferma ancora un… -