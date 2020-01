Grande Fratello Vip, il colpaccio di Theo Hernandez: bomba di Signorini, "chi è la donna del rossonero" (Di martedì 21 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip c'è spazio anche per gli scoop di gossip in diretta. D'altronde il conduttore è pur sempre Alfonso Signorini, che in materia ha pochi rivali in Italia. E così è proprio lui a svelare un retroscena piccante che riguarda una concorrente eliminata, Elisa De Panicis, e Theo Hernan liberoquotidiano

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -