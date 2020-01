Giulia D’Urso attimi da favola | Dopo scelta a luci rosse a Uomini e Donne (Di martedì 21 gennaio 2020) Sembrerebbe proprio che Giulia D’Urso stia passando un momento da favola insieme a Giulio Raselli, il Dopo scelta a luci rosse per la nuova coppia di Uomini e Donne. Come stanno andando i loro primi giorni insieme? La scelta di Giulio Raselli è stata mandata in diretta durante il pomeriggio di ieri su Canale 5 … L'articolo Giulia D’Urso attimi da favola Dopo scelta a luci rosse a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gossipblogit : Uomini e Donne, Giulia d'Urso, Giovanna Abate, Giulio Raselli: le prime parole dopo la scelta (video) - news_confusenet : Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso. Ma Giovanna Abate non la prende bene - BlitzQuotidiano : Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso. Ma Giovanna Abate non la prende bene -