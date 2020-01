Gabriel Garko, la gaffe sull’orientamento sessuale: “Mi piace il salame piccante” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ospite nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco a Io e Te, Gabriel Garko si è lasciato sfuggire una gaffe culinaria mentre cercava di descrivere – ancora una volta senza rivelare nulla di certo – le sue preferenze sotto le lenzuola. Gabriel Garko: la gaffe sull’orientamento sessuale Da anni ormai va avanti il dibattito sull’orientamento di Gabriel Garko: l’attore è stato pizzicato spesso in compagnia dell’amico attore Gabriele Rossi, e questo ha alimentato non poco i rumors circa la sua presunta omosessualità. Da Pierluigi Diaco, interrogato ancora una volta su quali siano le sue preferenze sotto le lenzuola, l’attore ha commesso una gaffe che ha divertito i fan dei social: Garko ha infatti dichiarato di amare la “crostata con le pere” e il “salame piccante”. Sui social i fan hanno fatto non poca ironia sulla questione, ... notizie

TvTalk_Rai : Ogni anno ci troviamo a interrogarci su questo ruolo della valletta. Rispondete sempre con la storia di Gabriel Gar… - frontedelblog : Gabriel Garko e il dramma della gioventù, avvenuto per mano di un uomo sposato: “Quando viene fatto su una donna av… - ClaudioVerga : @trash_italiano Essì che quando Gabriel Garko ha fatto il ‘’valletto’’ non è insorto nessuno -