Finge 20 gravidanze e 4 figli mai esistiti: è truffa all'Inps (Di martedì 21 gennaio 2020) La donna ha truffato l'INPS per 20 anni Fingendo di avere 4 figli mai esistiti e altre 16 gravidanze per ricevere lo stipendio e gli assegni di maternità senza lavorare. La donna ha 40 anni ed è di Roma ed è finita nei guai per truffa, ha ricevuto 100mila euro dallo Stato ed aveva iscritto all'anagrafe 4 bambini che in realtà non esistevano. La donna ha finto di aver avuto 16 gravidanze a rischio, il suo obiettivo era quello di ricevere dei soldi senza mai lavorare e ci è riuscita per 20 anni fino a quando i carabinieri a tutela del lavoro l'hanno sorpresa. Ora rischia di finire nei guai per truffa. La donna aveva architettato un piano per vent'anni è riceveva regolarmente il suo stipendio e i suoi assegni di maternità senza lavorare e soprattutto senza averne il diritto.

SylvieTropez : Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: incredibile truffa all'INPS - GhostRi01701395 : No, vabbè, ma i medici che hanno certificato? - PlanetSportSC : Finge 16 gravidanze e non si presentava in ufficio da 20 anni. Orgoglio italiano ?? -