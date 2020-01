Fermo - bimba muore in un incendio : arrestata la madre per omicidio : Tragico episodio a Servigliano, in provincia di Fermo. In un incendio muore una bimba di 6 anni, arrestata la madre con l’accusa di omicidio. Si torna a parlare sull’incendio dello scorso 8 Gennaio a Servigliano, in provincia di Fermo, con un clamoroso colpo di scena nelle indagini. Infatti secondo alcune ricostruzioni, la madre avrebbe ucciso […] L'articolo Fermo, bimba muore in un incendio: arrestata la madre per omicidio ...

