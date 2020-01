Australian Open 2020 | intramontabile Andreas Seppi! Sconfitto Kecmanovic in 3 set!

Australian Open : avanzano Fognini e Sinner : L'altoatesino supera in tre set l'Australiano Max Purcell, al ligure ne servono cinque per sbarazzarsi del gigante americano Reilly Opelka.

VIDEO Camila Giorgi-Lottner - Australian Open 2020 Highlights : il ritorno al successo dell’azzurra a Melbourne : Camila Giorgi non vinceva un match in uno dei Major del tennis dalla scorsa edizione degli Australian Open. Era necessario tornare a Melbourne, per ritrovare il suo gioco di aggressività e di rischio. L’azzurra batte in maniera convincente per 6-3 6-3 la tedesca Antonia Lottner (n.156 del mondo): un incontro ben gestito da Camila che, specie alla risposta, ha dato prova di essere particolarmente efficace e così la pratica è stata ...

LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4 - 6-4 - 6-6 Australian Open 2020 in DIRETTA : si va al tie-break in questo terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Seppi vince lo scambio da fondo campo provocando l’errore del rivale: ci sono tre match point, di cui i primi due sul servizio dell’altoatesino. 5-3 Attacco del tennista di Belgrado, che chiude bene a rete. 5-2 Risposta vincente di Kecmanovic, che accorcia. Ora il serbo avrà due servizi a disposizione per accorciare. 5-1 Si gira con Seppi a +4 in questo tie-break e con un altro ...

Australian Open 2020 - Camila Giorgi al 2° turno : data - programma e prossima avversaria : La prima mattina italiana sorride agli azzurri impegnati agli Australian Open: anche Camila Giorgi supera lo scoglio del primo turno ed affronterà ora nel primo Slam stagionale la vincente della sfida tra la boema Marketa Vondrousova e la russa Svetlana Kuznetsova. Il match si giocherà giovedì 23 gennaio. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da ...

LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4 - 6-4 - 4-5 Australian Open 2020 in DIRETTA : l’azzurro dovrà servire per allungare il terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Kecmanovic. 5-5 Seppi esce dalla sabbie mobili di un game complicato allungando il film di questo terzo set. 40-30 Ottima prima dell’italiano, che si procura una palla per pareggiare le cose. 30-30 E’ sulla riga, come conferma il “Challenge”, il dritto vincente di Seppi. 15-30 Si appella al servizio l’altoatesino: funziona. 0-30 Tentativo, senza ...

Australian Open - Sinner demolisce Purcell : prima vittoria in uno Slam per il giovane azzurro. Vincono anche Fognini e Berrettini : Jannik Sinner piazza la prima zampata in un torneo del Grande Slam. Il 19enne di San Candido ha battuto all’esordio negli Australian Open il padrone di casa Max Purcell con il risultato di 7-6 6-2 6-4. Match senza storia, soprattutto dopo il primo set. Ora il talento altoatesino, benedetto anche da Roger Federer, affronterà Márton Fucsovics. Il tennis azzurro festeggia il passaggio al secondo turno anche di Fabio Fognini con una rimontona ...

LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4 - 6-4 - 2-3 Australian Open 2020 in DIRETTA : il serbo torna a mettere il naso davanti nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Kecmanovic: un Seppi falloso consegna al rivale il primo vantaggio nel match, da molto tempo a questa parte. 40-30 Ora una super risposta di Seppi. 40-15 Schiaffo al volo sbagliato da Kecmanovic. 40-0 Copione che si ripete. 30-0 Cattiva risposta dell’altoatesino. 15-0 Seppi in confusione in questo momento: l’azzurro sbaglia un paio di colpi al volo favorendo l’attacco del ...

Australian Open - italiani show : Sinner e Fognini danno spettacolo : Gli Australian Open hanno regalato grandi emozioni: ieri notte i due italiani Sinner e Fognini hanno dato spettacolo e sono passati al 2° turno. Il primo turno degli Australian Open ha sorriso a due dei nostri tennisti più forti. Lunedì i match di Jannik Sinner e Fabio Fognini sono stati interrotti dalla pioggia, ma alla […] L'articolo Australian Open, italiani show: Sinner e Fognini danno spettacolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Australian Open 2020 - Maria Sharapova subito eliminata. La russa oltre la posizione n.300 nel ranking Wta : La russa Maria Sharapova sprofonda a Melbourne: la sconfitta con la croata Donna Vekic, numero 19 del seeding, costa all’ex numero 1 al mondo un tonfo nel ranking WTA, dato che non vengono difesi ben 285 punti, cambiale che al momento spedisce la tennista al numero 366. Un crollo verticale di oltre 220 posizioni, con la russa che dovrà risalire la china con la miseria di 122 punti ancora nel carniere, e la consapevolezza di essere la copia ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 21 gennaio in DIRETTA : vince Camila Giorgi - Seppi avanti di un set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Giorgi-LOTTNER NON PRIMA DELLE ORE 07.00 (21 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Seppi-KECMANOVIC NON PRIMA DELLE ORE 07.10 (21 gennaio) VIDEO FABIO FOGNINI INSULTA L’ARBITRO: “NON SEI ALL’ALTEZZA” VIDEO: LA VITTORIA DI JANNIK SINNER CONTRO PURCELL AGLI Australian Open 2020 VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA RIMONTA DI FABIO FOGNINI CONTRO ...

LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4 - 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA : altro break dell’azzurro - che ora va a servire per confermare il vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto, Seppi in fiducia totale ora. 15-0 Ricomincia al meglio l’azzurro. 3-2 altro break per Seppi! Kecmanovic sbaglia ancora una volta dal fondo quando è sotto pressione. 30-40 Due bei dritti consentono a Kecmanovic di annullare la prima palla break. 15-40 Manovra da fondo campo il veterano italiano, che si conquista due opportunità di break. 15-30 Seppi non riesce a uscire ...

LIVE Camila Giorgi-Lottner 6-3 6-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : l’azzurra vola al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Grazie per averci seguito e un saluto dalla redazione di OA Sport. E SI CONCLUDE QUI! Camila Giorgi accede al secondo turno sconfiggendo 6-3 6-3 la tedesca Lottner in questo 1° match degli Australian Open 2020. La marchigiana affronterà, dunque, nel prossimo turno la vincente della sfida tra la testa di serie n.15 Vondrousova e Kuznetsova. 0-40 Scappa il ...

LIVE Camila Giorgi-Lottner - Australian Open 2020 in DIRETTA : 6-3 5-3 - nuovo break dell’azzurra nel 2° set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Brava Giorgi che tiene il servizio con una prima molto solida e dunque 5-3 nel 2° set. Lottner servirà per rimanere nel match. 40-15 Splendida prima di servizio centrale di Giorgi e due palle del 5-3 nel 2° set. 30-15 Stavolta è la tedesca a prendere bene l’iniziativa e niente da fare per Camila. 30-0 Grande Giorgi, con due accelerazioni di dritto lascia ferma la tedesca. Servizio-dritto di ...

LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4 - 1-2 Australian Open 2020 in DIRETTA : battaglia equilibrata anche in questo secondo parziale fra l’azzurro e il serbo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Alla fine ce la fa Kecmanovic, che si porta nuovamente in vantaggio in questa “ripresa”. 40-30 Il nastro aiuta Seppi in questa difesa alzando il passante dell’altoatesino che diventa beffardo per il rivale serbo. 40-15 La profondità di Kecmanovic paga dividendi in due casi, con grande rapidità. 15-15 Ottimo rovescio aperto di Seppi, che si prende il punto in questo rally. 15-0 ...