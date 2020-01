Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 21 gennaio 2020 | Trono classico o over? (Di martedì 21 gennaio 2020) Uomini e Donne Anticipazioni oggi 21 gennaio Trono classico o over? Una nuova puntata di Uomini e Donne va in onda questo martedì, 21 gennaio 2020. Dopo la puntata di ieri, che ha visto il tronista Giulio Raselli scegliere finalmente la sua dolce metà, si torna a parlare di Trono over. Dopo aver ceduto il lunedì alla speciale puntata in diretta dedicata alla scelta del Trono classico, Gemma & company tornano ad animare il pomeriggio di Canale 5. Uomini e Donne, ricordiamo, è il dating show più popolare in casa Mediaset ed è condotto da Maria De Filippi. Di seguito, vediamo quali sono le Anticipazioni della puntata di questo martedì 21 gennaio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45. Uomini e Donne Anticipazioni puntata del 21 gennaio 2020, cosa succede Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne, in questa puntata del Trono over rivedremo il cavaliere ... tpi

infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 Gennaio, malore in studio per Gemma Galgani - italiaserait : Uomini e Donne, anticipazioni 21 gennaio trono over: Gemma viene baciata e ha un malore - infoitcultura : Anticipazioni ‘Uomini e Donne’: Trono Classico 20/01/2020 -