Voragine al Colosseo: evacuate una sessantina di persone (Di lunedì 20 gennaio 2020) A pochissimi passi dal Colosseo di Roma si è aperta una Voragine, all’altezza di via Marco Aurelio. I vigili del fuoco, infatti, hanno disposto l’evacuazione per una sessantina di persone. La strada risulta momentaneamente chiusa per favorire la messa in sicurezza dell’area. Le persone che si trovavano all’interno della struttura sono state accolte nel vicino Commissariato di Polizia. Seguiranno aggiornamenti. Roma, Voragine vicino al Colosseo Caos a Roma: una Voragine si è aperta all’altezza di via Marco Aurelio vicino al Colosseo. I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto e hanno disposto l’evacuazione dell’intera area. Una sessantina di persone, inoltre, sono state messe in sicurezza; mentre la zona risulta al momento chiusa alla circolazione. Il manto stradale è ceduto all’altezza del civico 20, fra via Claudia e via ... notizie

ilnononano1 : RT @rep_roma: Roma, voragine vicino al Colosseo: evacuato un palazzo [aggiornamento delle 10:35] - rep_roma : Roma, voragine vicino al Colosseo: evacuato un palazzo [aggiornamento delle 10:35] -