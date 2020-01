Va in ospedale e scopre di essere incinta a 12 anni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il caso a Perugia. La bambina aveva chiesto aiuto ai sanitari denunciando dolori all'addome. Accertamenti in corso dalla procura dei minori repubblica

