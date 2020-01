Ultim’ora – Gregoretti, la Lega manda a processo Salvini, centrodestra spaccato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVia libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Maurizio Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i “no”. La maggioranza non ha partecipato alla riunione. L'articolo Ultim’ora – Gregoretti, la Lega manda a processo Salvini, centrodestra spaccato proviene da Anteprima24.it. anteprima24

