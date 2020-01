Uccide la moglie, poi tenta il suicidio: notte di follia a Genova (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’uomo ha strangolato la moglie, per poi provare a togliersi la vita. In stato di fermo all’ospedale di Genova, ha spiegato le ragioni del suo gesto. notte di follia a Genova, con una coppia di anziani coniugi come protagonista. Un uomo di 88 anni, Aurelio Ottaviani, ha ucciso la moglie di 87 anni, Elisabetta Ugulino. … L'articolo Uccide la moglie, poi tenta il suicidio: notte di follia a Genova proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomnews : Dramma a Genova uomo uccide la moglie malata e tenta il suicidio in casa - #Dramma #Genova #uccide #moglie - fantasyeydor01 : Genova, 88enne uccide l'anziana moglie e tenta il suicidio #genova - primocanale : Genova, tragedia della disperazione a Certosa: uccide l'anziana moglie e cerca di togliersi la vita -