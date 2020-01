“Tutto in una notte”, il nuovo thriller di Marco Panella (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lo scrittore Marco Panella presenta “Tutto in una notte”, un thriller dai ritmi serrati ambientato in una Roma violata, sporcata dal sangue di vittime innocenti. Il protagonista della storia, Giulio Vancurti, vivrà una notte all'Inferno, pedina di un gioco più grande di lui in cui realtà e apparenza si confondono pericolosamente e ogni mossa può risultare fatale. Un romanzo dalle tinte fosche e malinconiche che racconta una storia in cui l'essere umano è passato al microscopio, per (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

