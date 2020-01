Suv prende fuoco a Eboli, paura al rione Paterno: indagini in corso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Suv prende fuoco a Eboli (in provincia di Salerno), generando scompiglio e paura tra i residenti del rione Paterno. L’auto era parcheggiata, quando all’improvviso gli abitanti della zona si sono accorti del fumo e delle fiamme alte. Le indagini sono tuttora in corso. Si cerca di far luce sulla causa del rogo e, per il momento, non si esclude nessuna pista. Suv prende fuoco a Eboli: la vicenda Non è mancato il panico e la paura tra i molti residenti del rione Paterno. Fortunatamente, non si contano feriti né vittime. Il suv era parcheggiato in una fila dove erano in sosta anche altre auto. Non è ancora chiaro come sia scoppiato l’incendio. Gli abitanti della zona hanno raccontato di aver visto le fiamme raggiungere il primo piano del palazzo accanto. Il fumo ha spaventato molte persone che vivono nel rione: in tanti hanno abbandonato le loro case e sono scesi in strada, ... notizie

mcc43_ : #Cani, #gatti, inquinano più di un Suv, ma #Sala #Milano se la prende con i pochi fumatori in strada e con chi cuoc… -