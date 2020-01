Sophia redidiva per la Libia imbarazza l'Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) La missione Sophia “può essere un punto di partenza ma sia chiaro che va smontata e rimontata”, dice Luigi Di Maio al termine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, riunito all’indomani della Conferenza di Berlino sulla Libia. Tradotto: Sophia può servire per vigilare sull’embargo della vendita di armi ai libici ma non per salvare i migranti nel Mediterraneo, tanto meno per farli sbarcare in Italia, come stabilito nel mandato della missione. “Stiamo parlando di fermare le armi in Libia – insiste il ministro degli Esteri – se si vuole parlare di altro, non è questo il caso”. La missione navale europea a guida Italiana, interrotta dal governo giallo-verde che approfittò della indisponibilità dei paesi europei a metterci le navi, è un altro dei problemi di Di Maio e del M5s nel rapporto passato e ... huffingtonpost

