Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia nel governo in sensibile calo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia nel governo in sensibile calo Ad una settimana dal voto cruciale in Emilia Romagna, cresce la sfiducia nel governo giallo rosso. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento del governo scivola al 25,8% (-0,7%) mentre aumenta la base di scontenti che passa dal 69,2% della scorsa rilevazione al 69,5% odierno. Non basta l’accordo con i sindacati sul cuneo fiscale che, si stima, porterà nelle tasche degli italiani meno abbienti 100 euro in più al mese, a far svoltare il governo. La diffidenza rimane intatta e nemmeno la promessa di una rimodulazione delle aliquote Irpef sembra intaccare questo sentimento. I Sondaggi elettorali Tecnè hanno sondato anche le intenzioni di voto degli italiani. Dopo un inizio anno con il segno meno, la Lega torna a crescere, questa volta dello 0,3 al 32,2%. Tutte in negativo ... termometropolitico

