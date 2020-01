Sarri: «Dybala arrabbiato per la sostituzione? Io vado a letto e dormo» VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarri, le parole del tecnico della Juventus su Dybala e la sostituzione dell’argentino dopo la vittoria dei bianconeri sul Parma Mister Sarri, nel post gara di Juventus Parma, è tornato a parlare della sostituzione di Dybala e della reazione del giocatore. «Io vado a letto e dormo. Ne abbiamo parlato mille volte,a volte uno è incazzato perché ha sbagliato l’ultimo pallone. Dybala non andava scuoiato neanche l’altra volta, è il momento ma poi finisce lì». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

