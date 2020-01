‘Radiazioni come un mese a Napoli’: l’Asl di Verona si scusa, ma il modulo è standard (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'Asl di Verona ha rimosso il modulo in cui le radiazioni di una Tac dentale venivano paragonate a quelle assorbite "vivendo un mese a Napoli" e si è scusata per quello che definisce un fraintendimento. Lo stesso modulo, però, viene spesso usato in Radiologia ed è presente anche su altri siti web in diverse città italiane: si tratta di un formato standard e non di un insulto razzista. fanpage

angcent : 'Noi siamo abituati a che gli uomini disprezzino ciò che non conoscono' scriveva Goethe. Chissà se in quel momento… - cronista73 : La Tac ha radiazioni nocive? «Come stare un mese a Napoli» - corriereveneto : «Radiazioni basse, non come a Napoli». Polemica per un modulo dell’Ulss di #Verona -