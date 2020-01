Polveriera Napoli, De Laurentiis chiama Gattuso: Ringhio può fare la ‘fine di Ancelotti’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caos con pochi precedenti. E’ una situazione sempre più delicata in casa Napoli, il club azzurro è reduce dall’ennesina sconfitta in campionato e la classifica adesso mette i brividi. Altro che Europa la squadra di Gattuso adesso deve guardarsi dal basso, l’obiettivo ormai deve essere quello di raggiungere la salvezza con l’intenzione di programmare al meglio il futuro, a giugno ci sarà una rivoluzione sotto tutti i punti di vista. La squadra è spaccata in due-tre gruppetti, da una parte i senatori, dall’altra parte gli stranieri e poi ci sono i calciatori come Meret, Di Lorenzo, Luperto che non si sono schierati. Il cambio di allenatore con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso non ha portato gli effetti sperati, anzi la situazione adesso è disperata. Percorso shock da quando è arrivato l’ex Milan, in 5 partite il ... calcioweb.eu

