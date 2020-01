Perugia, 12enne va in ospedale e scopre di essere incinta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Perugia, 12enne va in ospedale e scopre di essere incinta Forti dolori addominali, la corsa in ospedale e poi la scoperta: è incinta da sette mesi. È accaduto a Perugia dove una bambina di 12 anni è risultata incinta. Per chiarire i contorni della vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. La notizia è riportata dai giornali e da alcuni media locali. La minore – originaria di un paese dell’Est Europa – è arrivata da poco in Italia e parla poco la lingua. Al pronto soccorso è stata accompagnata dal fratello maggiore. Sul fatto indagano polizia e procura del tribunale dei minori. La bambina è ospite a Perugia da alcuni parenti. Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali. Gli accertamenti vengono condotti nel ... tpi

