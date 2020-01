Non Ce L’Ha Fatta La Bimba di 6 Anni Affogata nella Vasca da Bagno: Se N’è Andata Dopo 2 Giorni di Agonia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Stava facendo il Bagno nella Vasca quando ha perso i sensi ed è rimasta sott’acqua per molti minuti. E’ accaduto pochi giorni fa ad una bambina di 6 Anni di Pozzo D’Adda (Mi). Trovata dalla madre, la bambina è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa GiovAnni XXIII di Bergamo, dove è giunta in arresto cardiaco. E’ deceduta Dopo due giorni di agonia. Ora le indagini dovranno decidere se i genitori della bambina abbiano avuto delle responsabilità nella vicenda. A quanto pare la piccola aveva dei problemi di salute che l’avevano portata tempo fa ad operarsi, ma bisognerà ora stabilire se lo svenimento si da imputare al suo quadro clinico. youreduaction

