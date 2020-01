Misteriosa polmonite in Cina, l’esperto: “Preoccupazione, ma non c’è allarme” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Abbiamo intervistato il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che ci ha spiegato quali sono le caratteristiche e i rischi dell'infezione respiratoria potenzialmente letale recentemente emersa in Cina, causata da un nuovo coronavirus. Al momento i contagi accertati sono centinaia, ma i numeri coinvolti sarebbero sensibilmente superiori. Ecco cosa sappiamo su questa "Misteriosa polmonite" e cosa si sta facendo per contrastarla. fanpage

