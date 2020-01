Mestre, una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è poi data fuoco di fronte alla sede Tribunale dei minori di Mestre. Il gesto disperato potrebbe essere collegato ad una decisione presa dai giudici in merito all’affidamento della figlia. Mestre, una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori LEGGI ANCHE> Un uomo si è dato fuoco davanti alla sede dell’Europarlamento a Strasburgo A suggerire la motivazione dietro il gesto della donna è il cartello che aveva con sé. Quando si è cosparsa di liquido infiammabile per darsi fuoco la donna aveva infatti tra le mani un cartello con la fotografia della figlia Sofia in braccio ad un uomo, presumibilmente il marito, che pare risieda nella provincia di Treviso. Sul cartello avrebbe scritto un messaggio che faceva riferimento all’affidamento della figlia. Dopo l’intervento delle guardie giurate che l’hanno ... giornalettismo

