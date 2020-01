Live Non è l’Arena: Giletti ci ricasca e lancia una frecciatina a Barbara – scatta la lite in diretta con Colombo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo aver trattato (con mesi di ritardo) il caso della soap Pratiful ed aver lanciato decine di shade a Barbara d’Urso, Massimo Giletti ieri sera ha invitato in studio a Live Non è l’Arena altri ospiti di Carmelita. Oltre a Matteo Salvini (ormai presenza fissa di Live Non è l’Arena), il conduttore ha accolto nel suo programma Tina Rispoli e Tony Colmbo. Giletti ha parlato dell’inchiesta di Fan Page ‘Camorra Entertainment‘, scatenando la furia di Colombo. “Questo è vergognoso. Io faccio il cantante e sono incensurato, così come mia moglie. Lei non deve pagare le pene di altri”. Massimo ha risposto tirando in ballo Barbara d’Urso: “Io non posso raccontare la storia facendo finta, sennò facciamo come da Barbara, sono tutte rose e fiori, le domande le dobbiamo fare“. Tony ha scatenato una catfight ed ha fatto i complimenti ... bitchyf

matteosalvinimi : Nonostante il freddo anche la piazza di Galeata (FC) è caldissima! Ancora in diretta, non si molla.… - matteosalvinimi : Piazza emozionante qui a Spezzano della Sila ? Più giro la Calabria, più mi convinco che il 26 gennaio non vincerem… - matteosalvinimi : Il Financial Times scrive che “Se Salvini e la Lega vincono in Emilia-Romagna, poi vincono nel Paese”. Per Conte i… -