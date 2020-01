Il digitale terrestre cambia, la nostra TV è compatibile? Scopriamolo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il digitale terrestre è ormai entrato a far parte della nostra quotidianità. Era il 4 luglio 2012, infatti, quando abbandonavamo per sempre il segnale analogico per utilizzare quello digitale. Nei prossimi mesi ci saranno grandi novità nel settore. Cambieranno gli standard di trasmissione per cui dovremo verificare se la nostra TV o il decoder saranno compatibili, o meno, con questa novità. Per saperlo possiamo fare un semplice test già da adesso. Impiegheremo pochi minuti e sapremo se dovremo, in futuro, cambiare il nostro televisore o meno. La nuova tecnologia sarà nota come Dvb-T2 e sarà obbligatoria dal 2022. Ci vorrà, dunque, ancora un po’ di tempo ma è bene prepararsi in anticipo effettuando questa semplice prova. Compatibilità al nuovo digitale terrestre, i canali test Sono due i cosiddetti canali test che ci aiuteranno a sapere se il nostro apparecchio televisivo sarà ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il digitale terrestre cambia, la nostra TV è compatibile? Scopriamolo - - EzioBodo : La Divina Miss Mary Rider, Sarà Ospite, Questa Mattina Lunedì 20 Gennaio, Al Programma Cosa Succede, Dalle Ore 07:0… - teknoproblem : Tv2000 | Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky -