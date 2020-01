Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez debuttano su Mtv: "Non ci sentivamo all'altezza" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Serena Granato Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rivelano com'è stato prepararsi insieme, per il debutto di coppia previsto alla conduzione su Mtv C'è grande attesa per l'inizio della nuova edizione di Ex on the beach Italia. Il rinnovato dating-show di Mtv verrà trasmesso sul canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV, alle 22.50 e a partire dal prossimo 22 gennaio. Secondo le prime anticipazioni emerse in rete, sono previsti nove episodi più il decimo in versione "Best of", per il format. E, al timone della nuova stagione dell'atteso programma, ci sarà una delle coppie vip più chiacchierate del momento. Parliamo della coppia di ex gieffini formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo aver animato il gioco della Casa del Grande fratello vip, reality in cui avevano avviato la loro frequentazione per poi ufficializzare la loro relazione amorosa in tv, i due volti ... ilgiornale

