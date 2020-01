Donna partorisce in casa e uccide la figlia neonata: orrore alle porte della Capitale (Di lunedì 20 gennaio 2020) La madre della bambina è accusata di aver colpito a morte la neonata appena partorita in casa, presso la propria abitazione a Vitinia, Acilia. Sul caso indaga la Procura di Roma mentre la Donna agli arresti domiciliari. orrore a Roma, dove una Donna di 29 anni, italiana di origine svedese è stata fermata ieri con … L'articolo Donna partorisce in casa e uccide la figlia neonata: orrore alle porte della Capitale NewNotizie.it. newnotizie

