Cinque scoperte da fare a Doha, anche prima dei Mondiali (Di lunedì 20 gennaio 2020) Doha, capitale del Qatar, sta diventando città sempre più attraente grazie ai nuovi musei interattivi e a moderni complessi residenziali, come il Msheireb Downtown, l'avveniristico quartiere green che ne farà la capitale più sostenibile del Pianeta. Cosmopolita e in continuo divenire, la città più vasta e popolosa del Paese (vi si concentra il 60% degli abitanti), oggi scommette sulla cultura, lo sport e la sostenibilità. E corre veloce, in vista della Fifa World Cup,che ospiterà nel 2022, per accogliere migliaia di appassionati di calcio da ogni angolo del mondo. Si prepara costruendo 8 stadi avveniristici come Al Wakrah Stadium ispirato allo stile di Zaha Hadid, con una capienza di 40.000 persone. E poi rendendo sempre più efficiente la rete di trasporti pubblici, con l'ambizioso progetto della metropolitana: al termine dei lavori conterà 98 stazioni, quattro linee ed un'estensione di ... panorama

