Charlize Theron, appuntamento peggiore di sempre: «Andava tutto a meraviglia, poi…» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da Jimmy Kimmel Live è stata ospite Charlize Theron, nominata all’Oscar come migliore attrice protagonista per il ruolo in Bombshell, film del 2019 diretto da Jay Roach con la sceneggiatura di Charles Randolph. La diva, che sta promuovendo la pellicola, nel corso dell’intervista ha raccontato un aneddoto piuttosto imbarazzante legato al suo privato. Un episodio avvenuto qualche tempo fa. Stuzzicata dal padrone di casa Charlize Theron ha raccontato il peggior primo appuntamento mai avuto in vita sua. Risultato? Un resoconto surreale quanto divertente. Charlize Theron, appuntamento peggiore di sempre: «Andava tutto a meraviglia, poi…» «Avevo poco più di 20 anni ed ero uscita con un tipo veramente bellissimo. Mi piaceva moltissimo, mi era venuto a prendere a casa ed eravamo andati a cena. Fu un vero gentleman, ricordo che pensai: ‘Questo primo appuntamento sta ... urbanpost

___Ginny_ : RT @sorceressyen_: Nicole Kidman e Charlize Theron con la loro figlia Margot Robbie #sagawards - vogue_italia : Che la riga in mezzo gioiello (come quella di Charlize Theron) sia il nuovo cerchietto? - Inprimeit : Charlize Theron e quella ricrescita coperta di diamanti -