Caso Gregoretti, Di Maio: "Salvini si prenda sue responsabilità. È passato dal sovranismo al vittimismo" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Luigi Di Maio oggi ha parlato con i giornalisti a margine di una riunione a Bruxelles e non ha potuto esimersi dalle domande sul Caso Gregoretti che tiene banco da giorni e oggi è arrivato al suo clou per il voto nella giunta per le autorizzazioni. È un Caso per il quale Matteo Salvini rischia di essere processato, ma il leader del MoVimento 5 Stelle, a differenza del Caso Diciotti, questa volta non ci sta a essere messo in mezzo e ricorda che in quel periodo con Salvini a malapena si parlava, perché era l'ultimo mese del governo Conte 1. Di Maio oggi ha detto che Salvini deve prendersi le sue responsabilità perché sa benissimo che quella di bloccare la nave Gregoretti con a bordo i migranti nel porto di Augusta a luglio 2019 è stata una scelta sua e sua soltanto e che quelle che sta attuando ora sono solo "tattiche" e niente di più. Il ministro ha poi spiegato:"Siccome non poteva ... blogo

agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… -