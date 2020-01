Australian Open 2020: Rafael Nadal debutta in una seconda giornata da 96 match. Dieci italiani tra conclusioni e interi incontri (Di lunedì 20 gennaio 2020) 96: tanti sono gli incontri che si disputeranno nella seconda giornata degli Australian Open, che comincia questa notte all’una con la necessità di dover completare anche quanto lasciato incompleto dalla prima giornata, interrotta dalla pioggia. Fermata, sì, ma non propriamente funestata: non bisogna dimenticare il fondamentale ruolo dell’acqua in questi giorni terribili per l’Australia: quello di rendere più vivibili le condizioni non solo per i tennisti, ma anche (anzi, soprattutto) per la popolazione. Per tornare al tennis giocato, è il giorno del debutto di Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, affronta il miglior giocatore della Bolivia, Hugo Dellien, più forte del suo Paese dai tempi di Mario Martinez, numero 35 del mondo nel 1983 e poi protagonista di una vita non del tutto esemplare. Se Dellien sulla terra rossa ha di che farsi valere, sul veloce le ... oasport

