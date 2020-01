Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il vigile urbano di Sanremo che timbrava in mutande e poi tornava a casa è stato assolto. Con lui sono altre nove le persone scagionate nel processo con rito abbreviato dal giudice per l’udienza preliminare Paolo Luppi. L’uomo, Alberto Muraglia, era finito sotto inchiesta nell’indagine della Guardia di Finanza sui furbetti del cartellino: la sua foto in slip era diventata il simbolo dell’inchiesta che aveva travolto il comune ligure. Il procedimento, dopo quattro anni, ha portato anche a 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti. Tra le accuse quella di truffa ai danni dello Stato. La vicenda aveva fatto discutere per mesi. L’allora premier Matteo Renzi aveva detto: “Questa è gente da licenziare in 48 ore. È una questione di dignità”. All’epoca il comune era stato di fatto occupato e bloccato per giorni per i sequestri di ... ilfattoquotidiano

