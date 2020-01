Antimo Cefarelli a capo del settore Acquisti e Marketing di Maiora Despar Centro Sud (Di lunedì 20 gennaio 2020) Antimo Cefarelli è nominato direttore Acquisti e Marketing di Maiora Despar Centro Sud. Casertano, 49 anni, una laurea in Economia e Commercio, inizia la carriera alla corte di Auchan. Dal 2002 è in Despar. Il primo incarico è quello di direttore Acquisti e Marketing di Cavamarket. Nel 2010 passa ad Acqua Lete prima come national account poi come direttore commerciale, carica che mantiene fino al 2014. Una breve esperienza al Gruppo Catone prima di tornare alla casa madre come direttore commerciale di Despar Servizi. L'articolo Antimo Cefarelli a capo del settore Acquisti e Marketing di Maiora Despar Centro Sud proviene da Ildenaro.it. ildenaro

