STOP INVERNO! Arriva FORTISSIMO ANTICICLONE, fino a quando: aggiornamenti (Di domenica 19 gennaio 2020) In Italia finalmente si è rivista la pioggia e la neve, con correnti fredde che attualmente irrompono su parte della Penisola. Non faremo però quasi nemmeno in tempo a percepire l'aria da inverno, che il freddo sarà poi costretto di nuovo a battere in ritirata. Non c'è però troppo da sorprendersi, considerando la forza inusitata del Vortice Polare si oppone a quelle che sono le tipiche dinamiche di tempo invernale, venendo a mancare le discese fredde alle medie latitudini. Nessuno sblocco della situazione si verrà quindi a concretizzare per l'ultima parte di gennaio, stante un Vortice Polare che girerà ancora a mille. L'ANTICICLONE tornerà così protagonista nella prossima settimana non solo in Italia, ma in un'ampia parte dell'Europa, spegnendo l'inverno. La nuova rimonta anticiclonica si sta innescando dal Vicino Atlantico, con massimi di pressione che si stanno già ... Leggi la notizia su meteogiornale

