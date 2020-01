Serie A, l’Inter frena a Lecce: solo 1-1 per Conte che rischia a “casa sua”. Pari anche in Brescia-Cagliari e Bologna-Verona (Di domenica 19 gennaio 2020) Non porta bene ad Antonio Conte il ritorno a casa. Il Lecce infatti, dopo la Juve, ferma anche l’Inter e per i nerazzurri è il quarto Pari nelle ultime sei gare. Ora i bianconeri, nel posticipo col Parma, possono portarsi a +4 in classifica. Virtualmente i nerazzurri potranno essere scavalcati dalla Lazio, che è a -2 ma deve recuperare la gara col Verona. Trova il terzo successo di fila il Milan di Pioli e Ibrahimovic, che regola un’ottima Udinese con una doppietta di Rebic. Smuove la classifica dopo cinque ko il Cagliari col Pari di Brescia in cui sfiora la vittoria dopo l’espulsione di Balotelli. Un gol di Borini regala il Pari al Verona con un Bologna in dieci per il rosso a Bani. Inter meno pimpante del solito di fronte a un Lecce concentrato e volitivo. I nerazzurri creano occasioni sporadiche, specie con Brozovic che colpisce un palo, poi dopo consulto col Var l’arbitro non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Gazzetta_it : #Barcellona e #ManchesterCity bussano per #Bastoni: le quotazioni salgono, ma l'#Inter fa muro - Gazzetta_it : Addio Pietro #Anastasi: con lui l'#Italia vinse l'#Europeo 1968 - OptaPaolo : 917 - L'Inter è la squadra che nella Serie A 2019/20 è rimasta in vantaggio per più minuti (917) - nel girone di an… -