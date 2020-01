Serena Enardu nostalgica, l’ultimo gesto per Pago divide il Web: “Non lo meriti” (Di domenica 19 gennaio 2020) Serena Enardu segue Pago al Grande Fratello Vip: l’ultimo gesto dell’ex tronista per riconquistare il cantante Serena Enardu non molla: nuovi segnali per Pago e stavolta a parlare è il profilo Instagram dell’ex tronista. Non avendo alcun modo per entrare in contatto con lui, Serena ha scelto i social network per far capire che sta … L'articolo Serena Enardu nostalgica, l’ultimo gesto per Pago divide il Web: “Non lo meriti” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - KontroKulturaa : Serena Enardu parla del confronto tra Miriana Trevisan e Pago: 'Non mi interessa parlare, non mi piace' - - blogtivvu : GF Vip, confronto tra Pago e Miriana Trevisan: reazione di Serena Enardu -