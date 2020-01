Salvo Veneziano attacca Fabio Testi: “Se io dovessi parlare…” (Di domenica 19 gennaio 2020) Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano si scaglia contro Fabio Testi. Sul suo profilo Instagram, Veneziano accusa l’attuale concorrente di averlo definito un “Maniaco sessuale” e la trasmissione di aver censurato la conversazione incriminata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@SalvoVenezianoofficial) in data: 17 Gen 2020 alle ore 11:35 PST Le accuse a Fabio Testi La frase di Testi, comunicata a Veneziano da un suo follower, accende il litigio tra i due ex-amici della casa più spiata d’Italia. I due avevano stretto un forte legame di amicizia nel corso della trasmissione e proprio per questo Veneziano afferma di sentirsi tradito: “Ps vedo che l’amicizia non esiste“. L’eliminazione di Salvo Veneziano dalla casa del Grande Fratello Vip è avvenuta in seguito alle ... Leggi la notizia su notizie

