Roma | neonata di nemmeno un mese rischia di morire soffocata

Neonata rischia soffocare per rigurgito - salvata da un carabiniere a Roma : Quando ha sentito una coppia con una bimba nella carrozzina urlare in strada un carabiniere libero dal servizio si é avvicinato immediatamente. All’interno c’era una Neonata, di meno di un mese, ormai cianotica e in apnea probabilmente per un rigurgito. Così il militare, in servizio alla compagnia Trionfale, ha praticato la manovra di Heimlich assieme al papà della bimba e l’hanno salvata.L’episodio ...

Roma - mamma - papà e la figlia neonata uccisi dal monossido di carbonio : “Morti da 10 giorni” : mamma, papà e la figlia di soli due mesi sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione a Labico, comune dell’hinterland sud della capitale questa mattina. Sarebbero stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa erano già morti da diversi giorni. Tragedia a Labico, comune dell’hinterland sud di Roma, dove una famiglia è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione. ...

Roma - neonata di 5 anni morta in un campo rom : indagini in corso per chiarire cause del decesso : Una neonata di 5 mesi è morta questa mattina nel campo rom di via Candoni a Roma. A lanciare l’allarme sono stati i soccorritori del 118 che sono intervenuti sul posto per tentare di rianimare la bambina e, dopo averne constatato il decesso, hanno avvisato i carabinieri. Saranno le indagini, a cui partecipano anche i Carabinieri della Compagnia Roma Eur, coordinate dal pm di turno, a chiarire le cause della morte. L'articolo Roma, neonata ...