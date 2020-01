Paola Iezzi a Che Tempo Che Fa: "Noi donne non vogliamo stare un passo indietro..." (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola & Chiara tornano in tv per una 'reunion' sui generis ospitata da Che Tempo Che Farà, il segmento preserale di Che Tempo Che Fa, di domenica 19 gennaio 2020 ed è subito evento televisivo per i fans che non hanno mai davvero accettato la loro separazione musicale.Paola Iezzi a Che Tempo Che Fa: "Noi donne non vogliamo stare un passo indietro..." pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 20:44. blogo

