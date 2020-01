Napoli, il Pd: Code ai banchetti per sottoscrivere la candidatura di Ruotolo alle suppletive per il Senato (Di domenica 19 gennaio 2020) Code oggi a Napoli ai sei banchetti allestiti del Pd per sottoscrivere la candidatura di Sandro Ruotolo alle suppletive del 23 febbraio per il Senato. Dal Pd Napoli riferiscono di una partecipazione oltre le aspettative, dal Vomero a San Carlo all’Arena, da Secondigliano fino alla storica sede del Pd di San Giovanni a Teduccio. Impegnati nelle operazioni organizzative i consiglieri comunali e provinciali, i segretari di circolo e i consiglieri municipali, che incontreranno domani pomeriggio il segretario metropolitano Marco Sarracino ed il presidente Paolo Mancuso per organizzare la campagna elettorale. I numeri non sono ancora ufficiali, poiché il partito chiuderà la raccolta firme in serata, ma dalla segreteria provinciale riferiscono di «grande entusiasmo attorno alla proposta di candidatura di Sandro Ruotolo». Le firme vanno consegnate entro domani alle 20, e servono dalle 300 ... Leggi la notizia su ildenaro

CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno fine code causa incidente tra Svincolo Ercolano-Portici (Km 9) e A3 Svincolo Torre Annunziata No… - mattinodinapoli : Napoli, code ai banchetti del Pd: tante firme per la candidatura di Ruotolo - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #incidente - A3 Napoli Salerno CODE altezza Torre del Greco >> Salerno #luceverde #Campania -