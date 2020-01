Milan, Leao: «Mettiamo pressione all’Udinese. Io e Ibra in crescita» (Di domenica 19 gennaio 2020) Il commento di Rafael Leao sulla sfida tra Milan e Udinese e sul rapporto con il compagno di reparto Ibrahimovic Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Rafael Leao ha parlato nel pre-partita di Milan-Udinese del feeling con Ibrahimovic e della strategia per superare i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. «Siamo pronti per ottenere altri tre punti nella nostra casa, davanti ai nostri tifosi. Sopratutto per loro. Ibra? Ci stiamo allenando insieme, mi sta dando molti consigli. Nell’ultimo match abbiamo segnato entrambi e stiamo crescendo tanto. Come si batte l’Udinese? Dobbiamo cercare di segnare subito nel primo tempo per mettergli pressione». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonavent… - acmilan : ???? Back to winning ways in Sardinia! Read the match report: - AntoVitiello : Campione infinito. #Ibrahimovic torna dal 1’ segna e trascina il #Milan, giocatore di un’altra categoria (in gol 28… -